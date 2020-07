De gemeente Utrecht is voor een hoger minimumloon: van 10 euro naar 14 euro bruto per uur. Bijna alle partijen in de gemeenteraad stemden daar donderdagavond mee in. Alleen het CDA en Stadsbelang Utrecht waren tegen.

Actiegroep Voor 14 bood aan het begin van de raadsvergadering een petitie aan met meer dan 1.250 handtekeningen van Utrechters. Voor 14 hoort bij een landelijke campagne van vakbond FNV, die momenteel in 45 steden loopt.

Het CDA stemde tegen. De partij vindt de motie onder meer te kort door de bocht omdat niet naar alle kanten van het inkomensplaatje wordt gekeken. Stadsbelang Utrecht vraagt zich af wat deze verhoging nu echt oplevert en of mensen er juist niet meer door in armoede gaan leven.