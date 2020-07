De politie heeft dinsdag een 22-jarige man uit Tiel gearresteerd die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een poging tot moord in Utrecht in oktober vorig jaar. Eerder werd ook de neef van crimineel Ridoun T. aangehouden in dezelfde zaak.

Drie personen zaten op 30 oktober 2019 met bivakmutsen achter een 28-jarige Utrechter aan. Op de hoek van de Adelaarstraat en de Hopakker werd het slachtoffer mishandeld met een hamer. Hij werd onder meer op het hoofd geslagen en raakte zwaargewond.

In totaal zijn acht personen gearresteerd die mogelijk iets met de zaak te maken hebben. Vijf verdachten komen uit Utrecht. Een deel van de arrestanten wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De precieze rol van de man uit Tiel bij de poging tot moord wordt nog onderzocht.