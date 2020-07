De 24-jarige Thom Stulen was vrijdag de eerste bezoeker die met de lift naar het topje van de Domtoren in Utrecht werd gebracht. Voor hem is hiermee een droom in vervulling gegaan.

Omdat Thom in een rolstoel zit, is het voor hem onmogelijk om de trappen van de Domtoren te beklimmen. De bezoekerslift is voor hem dus een ideale uitkomst.

In maart werd een oproep gedaan. Voor de opening van de bezoekerslift van de Domtoren werd gezocht naar iemand die het verdiende om als eerste naar boven gebracht te worden. Thom is uiteindelijk samen met een vriend degene geworden die de lift als eerste mocht gebruiken. Bijna veertig personen hebben Thom aangedragen voor de winactie.

Thom keek zijn ogen uit boven op de Domtoren. "Ik heb de stad nog nooit vanaf boven gezien. Ik zie allemaal bekende plekken, zoals de Galgenwaard. Ik zou hier echt de hele dag kunnen zitten." In het kielzog van Thom en zijn vriend kwamen ook een aantal familieleden met de lift naar boven.

Andere bezoekers konden vanaf 16.00 uur met de lift naar het topje van de Domtoren. Tickets zijn te koop via de website van de Dom. De opbrengst gaat naar de restauratie van het Utrechtse icoon.

De lift zou eigenlijk op 4 april al in gebruik worden genomen. Dat ging toen niet door vanwege de coronamaatregelen.