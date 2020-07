Utrecht krijgt een monument om het Nederlandse slavernijverleden te herdenken. Naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties had de Utrechtse gemeenteraad het donderdag over het bestrijden van racisme en discriminatie.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad staat achter het besluit om een slavernijmonument en specifieke aandacht voor vrouwen van kleur onderdeel van de nieuwe agenda te maken.

Leroy Lucas, voorzitter van Stichting Keti Koti, zette zich de afgelopen jaren in voor een Utrechts slavernijmonument. Hij houdt zich binnen de gemeente Utrecht met dit thema bezig en is erg blij dat de eerste stap is gezet.

2023 is door de Tweede Kamer uitgeroepen als herdenkingsjaar voor 150 jaar afschaffing van de slavernij. In dat jaar wil GroenLinks dat het monument in Utrecht onthuld wordt.