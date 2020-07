Het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht is dichter bij een methode om van tevoren beter te herkennen of medicijnen slecht zijn voor het hart. Birgit Goversen promoveerde donderdag op dit onderzoek.

Bijna de helft van de medicijnen die jaarlijks worden teruggetrokken van de markt, blijkt een negatief effect op het hartritme te hebben. Goversen en haar collega's doen onderzoek in het UMC Utrecht naar een nieuwe methode.

Nieuwe medicijnen worden vaak op dierenmodellen getest, om te kijken of ze ernstige bijwerkingen veroorzaken, maar de fysiologie van mens en dier verschilt. "Het zou dus heel mooi zijn als we medicatie kunnen testen op menselijke hartspiercellen, maar die zijn nauwelijks beschikbaar", aldus Goversen.

In het onderzoek van Goversen is er een stap gezet richting gekweekte hartspiercellen die meer lijken op de cellen in een levend lichaam. Dat betekent ook een stap dichter bij veilige medicijnen.