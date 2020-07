De bouw van de nieuwe stadswijk in de Cartesiusdriehoek in Utrecht gaat in april 2021 van start en moet in 2027 afgerond zijn. De nieuwe wijk moet de gezondste en ov- en fietsvriendelijke van Nederland worden. Er komen ongeveer 2.800 nieuwe huizen die worden opgedeeld in koop, huur en sociale woningen.

In de nieuwe wijk wordt biodiversiteit en duurzaamheid erg belangrijk. Zo wordt 15 procent van de gevels groen, komen er met planten begroeide daken en komen er per woning gemiddeld twaalf zonnepanelen.

Verder wordt er volop ingezet op een ov-vriendelijke en fietsvriendelijke wijk, waarbij auto's niet op straat staan maar in parkeergarages. De bouw van een nieuwe fietstunnel die de wijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor in Utrecht verbindt, begint na de zomer van 2020.

Het plan van de Cartesiusdriehoek is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie over de Blauwe Zones. De Blauwe Zones zijn vijf gebieden in de wereld - Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria - waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven.

Met de bouw van deze woonwijk wil de gemeente Utrecht en partners een voorbeeld van gezonde verstedelijking zijn voor Nederland en misschien zelfs voor heel Europa.

'Belangrijk om te investeren in nieuwe woonwijken'

Wethouder Klaas Verschuure presenteerde woensdag samen met de projectontwikkelaars fase 2-6 van het bouwproject. Volgens de wethouder groeit het inwoneraantal van Utrecht hard en is het daarom belangrijk om te investeren in nieuwe woonwijken.

"Met de Cartesiusdriehoek gaan we dat voor het eerst op zo'n groene en een sociaal duurzame manier doen. Er komen daarom veel verschillende woningtypes en ontmoetingsplekken in de wijk", aldus Verschuure.

Het bestemmingsplan voor het grootste gedeelte van de Cartesiusdriehoek is vanaf vrijdag 7 augustus tot en met 17 september 2020 voor iedereen te bekijken. Dan is er ook ruimte om op de plannen te reageren. Begin september wordt een informatieavond georganiseerd.