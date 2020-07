Tinus K., de organisator van de Nederland in Opstand-demonstratie tegen de coronamaatregelen, is dinsdag weer vrijgelaten, meldt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland woensdag. Eerder op de dag werd hij gearresteerd wegens belediging, bedreiging en het demonstreren tijdens een demonstratieverbod.

De organisator moet nog wel op 6 november bij de politierechter verschijnen, aldus de woordvoerder.

K. werd opgepakt omdat hij oud-burgemeester Jan van Zanen zou hebben beledigd en bedreigd. De organisator schreef onder meer op Facebook dat de oud-burgemeester "een baksteen in zijn nek zou moeten krijgen".

Daarnaast wordt K. de betoging van Nederland in Opstand van afgelopen zaterdag ten laste gelegd. De demonstratie vond plaats in Utrecht, terwijl waarnemend burgemeester Peter den Oudsten hier eerder een verbod voor had afgegeven.