De muziek van Ennio Morricone zal zaterdag uit de Domtoren klinken. De Italiaanse componist overleed in de nacht van zondag op maandag op 91-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Rome aan de gevolgen van een val.

Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig gaat verschillende nummers van Morricone spelen. Welke muziek er op zaterdag precies uit de Domtoren klinkt, is niet bekend. Fiebig verzorgt het eerbetoon om 11.00 uur vanaf 80 meter hoogte.

Morricone geldt als een van de invloedrijkste filmcomponisten van de twintigste eeuw. Zijn soundtrack van de western Once Upon a Time in the West werd met meer dan tien miljoen verkochte exemplaren een van de meest succesvolle filmmuziekalbums ooit.