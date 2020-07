Een deel van het Vredenburg in Utrecht is dinsdagmiddag afgesloten vanwege een gaslek ter hoogte van restaurant WAKU WAKU. Hierdoor is ook het openbaar vervoer stilgelegd dat langs de Utrechtse straat gaat.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en ook netbeheerder Stedin is aanwezig om het probleem op te lossen.

Het Vredenburg is vanaf de Catharijnesingel tot de Sint Jacobsstraat afgesloten. Veiligheidsregio Utrecht roept op om de adviezen van de hulpdiensten op te volgen.

Het is niet bekend hoe lang het gaat duren voor de situatie voorbij is.