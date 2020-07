Wethouder Lot van Hooijdonk opent op 15 juli het park Oosterspoorbaan in Utrecht. Door het park op een van de oudste sporen van Nederland uit te breiden met een brug, kunnen mensen dwars door Abstede richting de Koningsweg lopen en fietsen.

In 2015 kocht de gemeente het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan, waar tot 1993 chloortreinen van ProRail overheen reden. Het gebied is in twee jaar tijd omgetoverd tot een kilometer lang park met een wandel- en fietspad.

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een brug over de Minstroom en een breed fietspad, waardoor het park nu via de Maliesingel in verbinding staat met de binnenstad.