De gemeente Utrecht heeft een vergunning verleend aan de Stichting Romeinse Schepen Utrecht voor het plan om met Romeinse schepen door de grachten van de stad gaan varen. De stichting is momenteel bezig om de gereconstrueerde schepen naar de stad te brengen.

De stichting wil informatieve tochten op oude Romeinse schepen gaan aanbieden. De gemeente vindt het een mooi plan, zowel uit oogpunt van erfgoed en cultuur als voor toeristen.

Stichting Romeinse Schepen Utrecht moet nog wel een goede ligplaats voor de schepen vinden. Een tijdelijke plek is gevonden aan de Oosterkade. Een vaste plek – vanaf het najaar in 2021 – is mogelijk gevonden bij de Monicabrug. Dit jaar gaan er al enkele proefvaarten plaatsvinden.

"Wij willen daarom meewerken aan de proefvaarten en bij het slagen daarvan willen we afspraken maken met de stichting over het vervolg", aldus de gemeente Utrecht.