De gemeente Utrecht heeft de behandeltermijn voor nieuwe vergunningsaanvragen verkort en richt zich zoveel mogelijk op kleinschalige evenementen die de leefbaarheid en sociale cohesie vergroten.

"We willen inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om in Utrecht te ontspannen", zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken).

"Dat hebben we met z'n allen wel verdiend. Daarnaast willen we organisatoren en de evenementensector zo goed mogelijk helpen om weer op een basisniveau te komen", aldus Verschuure. "Tegelijkertijd is het belangrijk om oog te houden voor de leefbaarheid in de stad en voor omwonenden."

De versoepelingen van 1 juli bieden meer mogelijkheden voor activiteiten in de buitenruimte. De gemeente hoopt dat daardoor juist kleinschalige activiteiten gespreid door de stad in deze vakantieperiode doorgang kunnen vinden. Wel blijven de regels van het RIVM van kracht.

Straat- en buurtfeesten zijn ook weer toegestaan. Op een niet-doorgaande weg kunnen evenementen tot tweehonderd personen volstaan met een melding. Bij een buitenevenement boven de 250 personen moeten alle aanwezigen vooraf reserveren en alle bezoekers moeten een zitplaats hebben. Daarnaast moet de organisator de gezondheid van de aanwezigen checken.

Organisatoren moeten voldoen aan criteria noodverordening

Bij evenementen met een doorstroom van bezoekers, zoals een braderie, kermis, of betoging is reserveren, gezondheid checken en een zitplaats garanderen niet nodig.

Alle organisatoren moeten altijd voldoen aan belangrijke criteria uit de noodverordening, zoals het scheiden van de bezoekersstromen, het nemen van hygiënemaatregelen en het garanderen van 1,5 meter afstand tussen aanwezigen.