Het herplanten van nieuwe bomen op de werven aan de Oudegracht in Utrecht is uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19. Het gaat om twaalf bomen die nu in het nieuwe plantseizoen, november 2020 tot en met maart 2021, alsnog worden geplaatst.

Op de werven in Utrecht staan zo'n 350 bomen. Bij het herstel van de wal- en kluismuren langs de Utrechtse grachten, worden weleens bomen weggehaald omdat ze vergroeid zijn met de muur.

Voor elke gekapte boom wordt door de gemeente een nieuwe geplaatst. Zo zijn er begin 2019 al 21 nieuwe bomen geplant aan de Nieuwegracht en 11 aan de Oudegracht. De gemeente vindt het belangrijk om hier bomen te hebben, omdat het de grachten hun "unieke en groene karakter" geeft.

De herplanting van een aantal bomen ligt door corona niet op schema. Het gaat om elf bomen tussen de Jacobibrug en de Zandbrug aan de noordkant van de Oudegracht en om een boom tussen de Vollersbrug en de Bijlhouwerbrug. Die hadden in maart geplant moeten worden.