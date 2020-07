De vijftien personen die zaterdag zijn aangehouden tijdens het protest van Nederland in Opstand in Utrecht, zijn weer op vrije voeten gesteld. Dat meldt de politie maandagochtend na vragen van NU.nl.

De politie kon nog niet zeggen of de arrestanten bekeurd zijn of voor de rechter moeten verschijnen.

Ondanks een verbod en een noodverordening demonstreerde de groep Nederland in Opstand zaterdagmiddag toch in Utrecht tegen de coronamaatregelen.

De demonstratie werd gehouden in het park Oog in Al, op twintig minuten lopen van de beoogde locatie op het Jaarbeursplein. In het park verzamelden zich uiteindelijk zo'n tweehonderd betogers.

Na ongeveer een uur mocht niet meer geprotesteerd worden in het park, omdat het park niet genoeg ruimte biedt om afstand te houden. De organisatie in Utrecht besloot daarom de demonstratie lopend voort te zetten, als een soort protestmars.