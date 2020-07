Sekswerkers die werkzaam zijn op de tippelzone aan de Europalaan in Utrecht mogen voorlopig nog niet aan de slag. Het kan nog enkele weken duren voor er een veiligheidsprotocol is opgesteld, meldt het college.

Officieel mag de seksbranche vanaf 1 juli weer klanten ontvangen, maar een protocol dat ervoor moet zorgen dat de veiligheid voor sekswerkers en klanten is gewaarborgd op de Europalaan, is nog niet klaar.

Zo wordt er samen met de sekswerkers nog gekeken naar de juiste manier om desinfectie voor en na klantcontact te realiseren. Bijvoorbeeld op de afwerkplek of op de zone zelf.

Het is ook van belang dat artsen en hulpverleners die de sekswerkers ondersteunen weer veilig kunnen werken.

In de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) kunnen de tippelaarsters terecht voor een gesprek of hulpverlening met artsen. Daar zullen nu spatschermen worden geplaatst, zonder dat er te veel ruimte verloren gaat. Ook wordt er mogelijk een mobiele badkamer naast de huiskamer neergezet en een overkapping geplaatst voor de werkers die even willen uitrusten.