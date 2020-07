Het Centraal Museum heeft het Utrechtenaar T-shirt van Thirty030 gekocht voor in de modecollectie. Het Utrechtse platform Thirty030 startte in de pride-maand juni een actie om het onderscheid tussen Utrechter en Utrechtenaar te doorbreken.

Om de nieuwe aankoop te vieren, is er aankomende zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur een evenement op het Regenboogzebrapad in de museumtuin. Bezoekers kunnen zelf hun eigen Utrechtenaar T-shirt versieren en beschilderen of dat aan kunstenares Nanna de Jong overlaten.

Vanwege de sodomieprocessen die in 1730 begonnen is Utrechtenaar een scheldwoord voor homoseksuelen. Vorige maand lanceerde Thirty030 de Utrechtenaar campagne, met een poster en een T-shirt.

Volgens DUIC vindt directeur van het Centraal Museum, Marco Grob, het belangrijk dat het museum een podium biedt aan dit initiatief in een tijd waarin we veel meer bewust worden van de lading van woorden.

"Wij staan voor inclusiviteit. Daarom zijn we er heel trots op dat we dit stuk voor het museum kunnen verwerven", aldus directeur Grob volgens DUIC.