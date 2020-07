Demonstranten van Extinction Rebellion hebben donderdagochtend het stadhuis in het centrum van Utrecht omsingeld. Ze wilden met wethouder Anke Klein in gesprek over het klimaat.

Er wordt donderdag door gemeenteraadsleden vergaderd over de aanpak van de coronacrisis en de financiële gevolgen.

De demonstranten wilden wethouder Klein, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders "eraan herinneren dat de klimaatcrisis belangrijk is bij het maken van keuzes".

De demonstranten hingen een groen spandoek volledig rondom het stadhuis. Om de paar meter stond een sympathisant van de actiebeweging. Mensen die het stadhuis bezochten, moesten onder het spandoek door.

Eerder werd al bekend Utrecht mogelijk 85 miljoen euro nodig heeft om de impact van de coronacrisis het hoofd te beiden. De demonstranten willen benadrukken dat er ook in het klimaat geïnvesteerd moet worden.

Het is de demonstranten donderdagochtend nog niet gelukt om met de wethouder te spreken.