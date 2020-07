Het zwaarste object van het Universiteitsmuseum in Utrecht is woensdag verhuisd, omdat het museum grondig gaat verbouwen. De 4.000 kilo zware deeltjesversneller 3MV moest net als de rest van de collectie uit het pand worden gehaald.

De deeltjesversneller is decennia lang gebruikt door de Universiteit Utrecht. Het object is zwaar, een paar meter lang en heeft onderdelen van glas.

Het gevaarte kwam bij de universiteit in 1958. Het apparaat kan kleine deeltjes als atomen en elektronen versnellen. waardoor er bijzonder onderzoek gedaan kan worden. Tot november 2008 bleef de deeltjesversneller, ook op andere plekken in Utrecht, in dienst bij de universiteit.

Het museum aan de Lange Nieuwstraat is volledig ontruimd en opent de deuren pas weer in 2022. Het museum wil een familiemuseum worden waar bezoekers actief kennismaken met wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en Utrechtse onderzoekers.

Al maanden geleden een plan gemaakt

Projectmanager bij verhuisbedrijf Convoi, Armand Sollet, is uiteindelijk verantwoordelijk voor het goede verloop van de daadwerkelijke verhuizing. "Wij zijn maanden geleden al langsgekomen om een plan te maken. Niet alleen voor de deeltjesversneller, maar voor de verhuizing van het hele museum."

Het is niet de eerste keer dat Convoi deeltjesversneller 3MV verhuist. Een aantal jaar geleden gebeurde dat ook. Sollet: "We hebben zelfs nog een filmpje hoe het object toen gemonteerd werd. Dat werd afgespeeld in het museum. Dat is dus wel handig."

3MV gaat nu de opslag in, net als alle andere objecten van het museum. In september start de daadwerkelijke verbouwing. In 2022 moeten bezoekers het nieuwe museum kunnen bezoeken.