De gemeente Utrecht heeft een bijenhotel om de paal van een 28 meter hoge reclamemast in de berm langs de A2 geplaatst.

Aan de mast zit een stalen honingraatstructuur met zo'n tweehonderd nestkasten voor bijen en vlinders die gemaakt zijn door Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rondom het bijenhotel is een bloemenweide van 7.000 vierkante meter met meer dan veertig inheemse bloemsoorten aangelegd.

Volgens wethouder Kees Diepeveen zijn bloemen en planten in en om de stad belangrijk. Hierdoor ontstaat er namelijk een beter leefgebied voor insecten en dieren. "Dit bijenhotel met daaronder een bloemenveld van 7.000 vierkante meter is een bijzonder natuurinclusief ontwerp, dat helpt bij het beschermen van bijen en bijdraagt aan de biodiversiteit."

Het hotel is speciaal gemaakt voor wilde bijen, waarvan de meeste alleen leven. Dit is anders bij bijvoorbeeld honingbijen, die in een groot bijenvolk leven. Rond de reclamemast zijn ook open zandplekken en heuveltjes aangelegd voor bijen die nesten in de grond maken.

Diepeveen hoopt dat het nieuwe hotel Utrechters inspireert om zelf ook iets te doen voor bijen. "Bijvoorbeeld met meer bloemen in de tuin of op het balkon, het aanleggen van een groen dak of door het ophangen van een bijenhotel."