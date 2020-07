Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag onvoorwaardelijke celstraffen van 48 en 42 maanden geëist tegen twee verdachten uit Utrecht en Nijmegen die ervan verdacht worden in september 2019 een plofkraak te hebben gepleegd op een geldautomaat in het winkelcentrum aan de Seinedreef in Utrecht.

De plofkraak vond plaats op 20 september. De daders kraakten een geldautomaat in een bankfiliaal in het winkelcentrum. De explosie veroorzaakte enorme schade aan omliggende winkels, woningen en geparkeerde auto's. Zo werden puien en muren weggeslagen, sneuvelden ruiten, kwam het dak een stuk omhoog en belandden brokstukken tot 70 meter verderop.

De Nijmegenaar werd kort na de ontploffing in de buurt van het winkelcentrum aangehouden. Hij bekende later betrokken te zijn bij de plofkraak. De 24-jarige Utrechter is aan de hand van forensisch onderzoek opgespoord en aangehouden. Hij ontkent betrokkenheid bij de plofkraak. Beide verdachten zitten sinds hun aanhouding in voorarrest.

Het OM stelt dat de verdachten met het gebruik van zware explosieven de levens van omwonenden hebben bedreigd. Bovendien moesten omliggende ondernemingen hun deuren enige tijd sluiten als gevolg van de enorme ravage. Het OM rekent dit alles de verdachten zwaar aan.

Diverse partijen die slachtoffer waren van de plofkraak hebben schadeclaims ingediend. Het OM verzoekt de rechtbank om de verdachten vorderingen toe te wijzen voor een bedrag van ruim 300.000 euro.