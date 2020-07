De gemeente Utrecht wil een nieuwe sporthal bouwen op Sportpark Voordorp aan de Voorveldselaan in Utrecht. Als alles volgens plan verloopt kan de hal over vier jaar in gebruik genomen worden.

Sinds 2017 is al bekend dat er een extra sporthal nodig is in de Utrechtse wijk Noordoost. Een jaar later is de zoektocht naar de meest ideale locatie gestart. Hierbij waren ook de sportverenigingen USV Hercules, Sporting '70 en UV Voorwaarts betrokken.

Uit het onderzoek is gebleken dat alleen de sportparken Voordorp en De Berekuil geschikt zijn voor de nieuwe sporthal. "Tijdens een inloopavond zijn reacties van omwonenden en belanghebbenden verzameld. De reacties zijn meegenomen in de afweging van de locatie", aldus de gemeente.

Daarnaast is gekeken naar allerlei andere criteria waaronder bereikbaarheid, veiligheid en kosten. Sportpark Voordorp voldoet volgens de gemeente het best aan al die criteria. "Nu de locatie bekend is, zal de verdere uitwerking doorlopen worden. Daarin betrekken we de verenigingen en andere gebruikers en belanghebbenden."

De gemeente verwacht dat de bouw van de sporthal in 2023 kan beginnen en dat de accommodatie een jaar later af zal zijn.