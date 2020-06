Theo van Wijk, architect en een van de initiatiefnemers van DOMunder, heeft maandag voor zijn verdiensten voor de stad Utrecht de Maartenspenning ontvangen.

Van Wijk is al ruim dertig jaar actief voor de stad. In 1990 opende hij op het binnenplein van de muziekschool aan het Domplein een kelderluik. In de kelder vond hij een tweeduizend jaar oude Romeinse castellummuur. Vanaf dat moment werd het zijn missie om die bijzondere plek voor een breder publiek toegankelijk te maken.

In 2014 werd dat werkelijkheid toen hij de toeristische attractie DOMunder opende. Burgemeester Jan van Zanen, die maandag de stedelijke onderscheiding overhandigde, noemde het een "schatkamer onder het Domplein". "Voor jou was dat toen een mijlpaal in iets wat we gerust jouw levenswerk kunnen noemen: het aanraakbaar, toegankelijk en beleefbaar maken van de tweeduizend jaar oude geschiedenis die zich hier onder het Domplein bevindt."

Naast DOMunder is Van Wijk ook medeverantwoordelijk voor de Castellum Markering en Schatkamer Domplein. Daarnaast heeft hij mede mogelijk gemaakt dat het Buurthuis De Nieuwe Jutter in Rivierenwijk in zelfbeheer kan voortbestaan.

Voor al zijn verdiensten ontving hij daarom maandag de Maartenspenning. Dat is een Utrechtse onderscheiding die in 1985 door het college werd ingesteld en is bedoeld voor Utrechters die zich gedurende een langer periode belangeloos voor de stad hebben ingezet.