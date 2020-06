In de Utrechtse wijk Terwijde is zondagmiddag een man bewusteloos geslagen nadat hij een hardloopster te hulp was geschoten. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.

De man kreeg het aan de stok met vier jongens op het Glenn Millerpad, toen hij het opnam voor een hardloopster.

Na de mishandeling gingen de jongens er snel vandoor.