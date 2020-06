Beachvolleybaltoernooi King of the Court zal van 9 tot 12 september plaatsvinden op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is daarmee het eerste internationale topsportevenement dat wordt gehouden op Nederlandse bodem sinds de coronacrisis.

In 2018 werd de eerste internationale tour van King of the Court afgetrapt in Utrecht. Toen kwamen er in totaal meer dan 10.000 toeschouwers af op het evenement.

King of the Court is een speciale variant van beachvolleybal met andere regels. Zo zijn vijf teams tegelijkertijd actief in plaats van twee, wordt er op tijd gespeeld en betreft het een eliminatierace. Elke sessie bestaat uit een dameswedstrijd, een herenwedstrijd en een optreden van een artiest.

Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen wordt op het Jaarbeursplein een speciaal stadion gebouwd. Toeschouwers kunnen een eigen skybox afhuren voor twee tot tien personen. In totaal worden er van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september tien sessies gehouden, waarbij er per sessie 425 mensen aanwezig kunnen zijn.

Eerste internationale volleybalevenement ter wereld

Het King of the Court toernooi is na het uitbreken van de coronacrisis het eerste internationale topsportevenement in Nederland en het eerste internationale volleybalevenement ter wereld. De deelnemende teams komen onder meer uit Noorwegen, Duitsland, Amerika en Canada.

Alle spelers komen alleen als ze kunnen en mogen reizen. Iedereen wordt twee weken voor vertrek, een week voor vertrek, een dag voor vertrek en bij aankomst getest op het coronavirus.