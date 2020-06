De rechtbank heeft een 37-jarige man uit Utrecht veroordeeld voor mensenhandel en kinderpornografie met betrekking tot een 16-jarig meisje. Hij krijgt een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

De man leerde het meisje in mei 2018 kennen via de datingsapp Tinder, waarna ze vier keer seks hadden. Ze loog over haar leeftijd en vertelde dat ze achttien jaar oud was. Seks met een zestien- of zeventienjarige is onder omstandigheden, bijvoorbeeld als dat onder dwang plaatsvindt, strafbaar. Volgens het Openbaar Ministerie is daar in deze zaak geen sprake van.

De man maakte foto's van haar in lingerie en tijdens het hebben van seks. Samen deelden ze fantasieën over het hebben van seks op mooie locaties of terwijl anderen meekeken.

In overleg met het meisje plaatste de man een advertentie op een erotische website, waarin hij geld vroeg in ruil voor een trio met de verdachte en het slachtoffer. Er werden geen afspraken met klanten gemaakt.

Man had meer onderzoek moeten doen naar leeftijd

De man vroeg het meisje een paar keer naar haar leeftijd en identiteitskaart. Ze weigerde om zich te legitimeren, maar volgens de rechter had de man meer onderzoek moeten doen naar haar leeftijd. Hij had zeker moeten weten hoe oud zij was, zeker omdat hij eerder een relatie had met een ander zestienjarig meisje dat over haar leeftijd loog.

Het maakt juridisch niet uit dat alles gebeurde met instemming van het meisje. "Omdat zij minderjarig was, was zij nog niet in staat om de gevolgen van haar handelingen te overzien en hierover zelfstandig te kunnen beslissen", oordeelt de rechtbank.

Man is schuldig aan mensenhandel vanwege leeftijd meisje

Bij minderjarigen is er sprake van mensenhandel als in een geplaatste advertentie geld wordt gevraagd voor seksuele handelingen die de minderjarige verricht.

Er hoeft geen sprake zijn van daadwerkelijke prostitutie en het maakt ook niet uit hoe het verdiende geld verdeeld zou worden. Dit is ter bescherming van minderjarigen. Dit betekent dat de man zich ook schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel.