Bewoners uit de Utrechtse Rivierenwijk hebben zondagavond een rode Amerikaanse rattenslang gevangen. De wurgslang kronkelde door het gras op de Merwedekade.

Het dier kan tot wel 150 centimeter lang worden en heeft de reputatie agressief en bijtgraag te zijn.

De rattenslang komt van nature niet voor in Nederland, maar wordt vaak gehouden als huisdier omdat het dier niet giftig is en makkelijk tam te maken is.

De politie heeft de slang overgedragen aan de reptielenopvang en komt graag in contact met de eigenaar.