Het filiaal van Albert Heijn in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht sluit van 9 tot 23 juli in verband met een grondige verbouwing. Achter de schermen is al begonnen met de voorbereidingen.

Volgens supermarktmanager Brian Inden krijgt de winkel een groter versaanbod en een speciaal assortiment voor mensen die onderweg zijn, bestaande uit verschillende soorten koffie, belegde broodjes en smoothies.

De heropening vindt plaats op donderdag 23 juli om 11.00 uur.