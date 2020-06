Het leek er even op dat de demonstranten van de Utrecht Pride Demo zondag geen mars door de stad mochten lopen. Ze werden tegengehouden door de politie omdat er bepaalde uitingen waren die volgens aanwezige agenten niet bij de demonstratie hoorden.

Volgens de demonstranten ging het om uitingen van 'anti-Zwarte Piet' en 'pro-vluchteling'. Na ongeveer een half uur waarin werd overlegd mochten de demonstranten toch aan hun mars door de binnenstad van Utrecht beginnen.

Aan het begin van de tocht werd er ook een spandoek waar "All Clits Are Beautiful" op stond in beslag genomen door de politie.

De gemeente liet in een reactie weten geen rol te hebben gespeeld bij de problemen over de uitingen. De woordvoerder van de politie kon niet zeggen waarom er twijfel was over het toelaten van bepaalde spandoeken en waarom een van de spandoeken in beslag werd genomen.

Er waren tientallen mensen bij de Utrecht Pride Demo aanwezig. Het protest begon in het Moreelsepark. Nadat een aantal mensen hadden gesproken, liep de groep in een mars door de stad die eindigde op het Vredenburgplein.

Het is geen toeval dat het protest zondag plaatsvindt. Precies 51 jaar geleden, op 28 juni 1969, begon in New York de zogenoemde Stonewall-rellen. Aanleiding hiervoor was dat de Amerikaanse politie de homobar Stonewall Inn in stad binnenviel.