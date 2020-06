De herinrichting van de Lange Nieuwstraat in Utrecht begint op 6 juli. De werkzaamheden waren eerder uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Eigenlijk hadden de werkzaamheden in de Lange Nieuwstraat al begonnen moeten zijn, maar de gemeente vond het niet verantwoord om de straat af te sluiten omdat alternatieve routes ook waren afgesloten.

Vanwege de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in het centrum van de stad zijn er inmiddels omleidingsroutes gevonden, waardoor de werkzaamheden kunnen starten.

Het werk wordt opgedeeld in zeven fases waarbij iedere keer een ander deel van de straat wordt afgesloten. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden vier maanden duren.

In die periode kunnen fietsers omrijden via de Oudegracht of Nieuwegracht. Auto's en vrachtverkeer worden omgeleid via verschillende routes. Buslijn 2 wordt de hele periode omgeleid via de Nobelstraat en de Maliesingel. Langs de omleidingsroute komen tijdelijke haltes.

De Lange Nieuwstraat moet aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers. De gemeente hoopt hiermee de drukke Oudegracht te ontlasten. Er worden bredere stoepen geplaatst en obstakels verwijderd om de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Tegelijkertijd wordt er voor bussen en vrachtwagens eenrichtingsverkeer ingesteld.

