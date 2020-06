Het Utrechtse Stationsgebied blijkt populair als zakencentrum. In 2019 vond 11 procent van alle kantooropnames in Nederland plaats in Utrecht en dan vooral in het Stationsgebied. Tot 2024 zal de kantorenvoorraad daar nog doorgroeien met circa 18 procent, zo blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

De centrale ligging in het land maakt het Stationsgebied al langer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Nederlandse hoofdkantoren, zoals Rabobank, Volksbank, NS en ProRail. Het afgelopen jaar zijn daar hoofdkantoren van onder meer Aalberts Industries, Autobinck, AM Pharma, Certis Europe, McDonald's, Zanders, Ultimaker, VodafoneZiggo en TeamLiquid bijgekomen.

Een belangrijke overweging bij de keuze voor Utrecht blijkt onder meer het beperkte aanbod van goede kantoren in Amsterdam en de hogere huurprijzen in de hoofdstad. Ook is er veel nieuwbouw in het Stationsgebied en komt er nog een hoop bij.

Tot 2024 groeit de kantorenvoorraad in het Stationsgebied nog door met circa 18 procent. Nu is 40 procent nog in gebruik door overheidsinstellingen, maar dat zal afnemen omdat er meer bedrijven komen te zitten

Aan de Jaarbeurszijde van het Stationsgebied staan nog flink wat uitbreidingen met kantoorruimte gepland. Zo wordt, na de oplevering van Rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan en het World Trade Centre aan het Jaarbeursplein in 2018, momenteel gebouwd aan Central Park, een nieuwe kantoortoren naast het Stadskantoor en het spoor.