De winkels van de ketens Amac en Søstrene Grene in het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude in Utrecht zijn vrijdag geopend. Het historische pand, dat een aantal jaar niet open was voor publiek, is nu weer volledig toegankelijk.

Het pand is getransformeerd tot een gebouw met een multifunctionele bestemming. Tientallen mensen stonden vrijdagochtend voor de deur te wachten.

Het monument biedt onderdak aan de bibliotheek, een fietsenstalling, een Albert Heijn-filiaal, een Bever-winkel, Broese Boekverkopers en de vrijdag geopende winkels van de ketens Amac en Søstrene Grene.

De hal van het gebouw vormt het centrale plein van de bibliotheek en aan de zijde van de Oudegracht zijn vier ruime winkels gerealiseerd. Waar het gebouw voorheen alleen een entree aan de Neude had, heeft het nu ook ingangen aan de Oudegracht en Potterstraat.