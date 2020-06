Het Utrechtse restaurant Meneer Smakers heeft vertrekkend burgemeester Jan van Zanen donderdag geëerd met een eigen hamburger. Van Zanen werd daarmee bedankt voor bewezen diensten.

"Onze burgers zijn stuk voor stuk onderdeel van Meneer Smakers. Zo heb je de Tante Truus, de Mevrouw Smakers en de Opa Harry. Speciaal voor de maand juli hebben we de burger Vader Jan aan de familie toegevoegd", zegt Bram van Riet, operationeel verantwoordelijk bij Meneer Smakers.

Het gaat om een runderburger met gegrilde paprika, spianata romana (salami), grana padano en huisgemaakte chimichurri. "We hopen dat het smaken zijn waar Jan van houdt en we wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie."

Van Zanen is sinds 2014 burgemeester van Utrecht en gaat per 1 juli aan de slag als burgemeester van Den Haag. Het is nog niet bekend wie hem in Utrecht zal opvolgen.