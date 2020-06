Utrechters mogen zaterdag 27 juni op de Europalaan zoveel aardappels komen ophalen als ze willen. Daar wordt in verband met een overschot een grote berg aardappels afgeleverd.

De tijdens de coronacrisis weggevallen vraag naar friet vanuit de horeca, festivals en exporteurs is een grote zorg voor veel boeren. Ze kunnen de aardappels niet kwijt. De aardappels kunnen wel tegen een lagere prijs worden gebruikt als biogas of worden verwerkt in veevoer.

De boeren krijgen nu een relatief lage prijs voor de aardappels en het overschot resulteert in honderdduizenden kilo's verspild voedsel. Daarom worden de aardappels verspreid onder consumenten.

Op de Europalaan wordt een lading van ruim 10.000 kilo aardappels afgeleverd. Utrechters mogen voor 4,50 euro zoveel meenemen als ze willen.

In verband met de coronamaatregelen moeten geïnteresseerden zich van tevoren registreren via een app.