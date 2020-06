In Utrecht komt volgend jaar een monument voor gastarbeiders. Het werk moet een eerbetoon worden aan Marokkanen, Turken, Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen en voormalig Joegoslaven die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland kwamen om er te werken.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de laatste overeenkomst werd afgesloten. Naar aanleiding van dit jubileum vroegen enkele politieke partijen om een monument in Utrecht te plaatsen voor gastarbeiders.

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen tijd onderzocht of hier behoefte aan is in de stad. De Turkse ondernemersvereniging heeft laten weten dat veel mensen zo'n monument willen. Ook andere betrokkenen hebben aan de gemeente laten weten dat ze voorstander zijn.

De gemeente laat daarom weten dat er een monument komt. "Het woord monument wordt weliswaar gebruikt, maar het gaat niet zozeer over herdenken, maar meer om een eerbetoon. Dit eerbetoon zou specifiek de groep arbeidsmigranten betreffen die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland kwam."

Het eerbetoon moet bijdragen aan erkenning van deze arbeidsmigranten en Utrechters meer historisch besef bijbrengen. De gemeente gaat nu aan de slag om het plan voor het monument uit te werken. De locatie staat nog niet vast, maar een plek met een link naar het verleden ligt voor de hand. In 2021 moet het eerbetoon geplaatst worden.