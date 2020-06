De gemeente Utrecht wil gaan stoppen met het gescheiden inzamelen van plastic, blik en pakafval. Deze kunnen gewoon bij het restafval gegooid worden om het vervolgens in de afvalverwerkingsfabriek alsnog te scheiden. De gemeenteraad moet nog over het idee stemmen.

De afgelopen jaren hebben veel Utrechters hun afval gescheiden, maar dat gaat veranderen. Er is een nieuwe plan voor het Utrechtse afval gemaakt. Daarin staat onder meer dat Utrecht door wil gaan met het gescheiden inzamelen van papier, karton, glas en groenten-, fruit- en tuinafval. Het gescheiden inzamelen van plastic-, blik- en pakafval moet stopen.

Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak goed worden gescheiden uit het restafval. Daarnaast blijkt uit een proef, dat op die manier meer plastic, blik en pak wordt teruggewonnen.

De afgelopen jaren zijn er veel ondergrondse containers voor plastic-, blik- en pak-afval geplaatst, deze blijven bestaan en worden ingezet voor de inzameling van bijvoorbeeld papier en karton.

In sommige delen van de stad gebruiken inwoners kliko's voor plastic, blik en pak. De gemeente gaat deze kliko's ophalen om te kunnen hergebruiken.

"We willen graag verder verkennen wat we anders en beter kunnen doen. Het belangrijkste is dat we zo veel mogelijk afval willen voorkomen. Het afval dat we dan toch nog hebben, moet zo goed mogelijk hergebruikt worden", aldus wethouder Klaas Verschuure.