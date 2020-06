De studie- en leesplekken in Bibliotheek Neude in Utrecht zijn zo populair, dat bezoekers dinsdag al voor openingstijd in de rij staan. Het gevolg is een rij van tientallen meters rond het gebouw.

Directeur Ton van Vlimmeren van Bibliotheek Utrecht plaatste op Twitter een video waarin de rij te zien is. De mensen staan tot aan de Oudegracht te wachten, omdat de studie- en leesplekken erg gewild zijn.

Sinds de recente versoepeling van de coronamaatregelen kan iedereen de bibliotheek bezoeken om te lezen of studeren. Eerst konden alleen leden er terecht en moesten ze van tevoren reserveren.

Er wordt gewerkt met het zogenoemde supermarktprincipe. Bij de deur krijgen bezoekers een token. Als deze toegangsbewijzen op zijn, moet de eerstvolgende wachten tot er weer iemand naar buiten komt.

