De politie heeft zaterdag een achttienjarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van brandstichting en vernielingen. In zijn woning werd illegaal vuurwerk aangetroffen.

In de afgelopen weken hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden op de Röntgenlaan in Utrecht. De politie kreeg meldingen van harde knallen, brandstichting en vernielingen.

Bewoners maakten zich zorgen en schakelden meermaals de politie in. Het is niet bekend hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen.

Het onderzoek is nog gaande. De man wordt dinsdag voorgeleid. Het vuurwerk is in beslag genomen.