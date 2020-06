Singer-songwriter Judy Blank trad zaterdagavond op in TivoliVredenburg in Utrecht voor de nieuwe concertreeks Walk the Line. Normaal gesproken zouden er zeventienhonderd mensen in de zaal zitten, maar vanwege het coronavirus mochten er maar dertig mensen aanwezig zijn.

Ondanks het beperkte aantal bezoekers, was het concert volgens Blank een succes.

TivoliVredenburg werd 1 juni weer geopend, nadat het door het coronavirus voor lange tijd gesloten is geweest. De komende weekenden kunnen de bezoekers een speciale tour door het gebouw krijgen.

Bezoekers die een kaartje kopen voor Walk the Line, weten van tevoren niet wie er op het podium staat. Op het programma staan muzikanten, dichters en bands. De tour duurt twee uur en onderweg krijg je vier optredens te zien. De tours zijn allemaal al uitverkocht.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.