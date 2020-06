De Utrechtse wethouder Linda Voortman tekent maandag De Nederlandse Intersekseverklaring. De gemeente wil hiermee een betere omgeving creeëren voor intersekse personen. Utrecht is de eerste gemeente die de verklaring tekent.

In Utrecht zouden zo'n vierduizend intersekse personen zijn. Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Sommige intersekse personen hebben wel de volgroeide geslachtskenmerken van 1 sekse maar een mix van vrouwelijke en mannelijke hormonen, chromosomen of genen.

De ondertekening is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID). De gemeente Utrecht wil graag meer doen voor intersekse personen en tekent als eerste de verklaring. Daarnaast gaat de gemeente zich inzetten voor de zichtbaarheid van seksediversiteit en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma's.

"NNID is verheugd dat Utrecht de eerste stad is in Nederland die intersekserechten actief aan het beleid wil toevoegen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er sprake is van taboe, stigma, en discriminatie, wat leidt tot isolement en onzichtbaarheid van intersekse mensen. Ik hoop dat nog vele andere gemeentes en organisatie het voorbeeld van Utrecht mogen volgen", zegt Miriam van der Have, directeur van de NNID.