Trams op de Uithoflijn, de route tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park, hebben een langere reistijd van begin- tot eindpunt dan vooraf werd geschat. De gemeente overweegt nieuwe trams aan te schaffen of de infrastructuur aan te passen om alsnog zestien keer per uur per richting te kunnen rijden.

De reistijd van een tram van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park bedraagt op het moment 18 minuten en 45 seconden. Dit is 1 minuut en 45 seconden langzamer dan vooraf werd ingeschat. Hierdoor kunnen er per uur minder trams heen en weer rijden tussen de twee bestemmingen.

De projectorganisatie verwacht de reistijd met 45 seconden te kunnen verminderen. Dat de trams er dan alsnog een minuut langer over doen dan werd geschat, komt met name door de drukte bij de Heidelberglaan. Hier is het aantal bussen, fietsers en voetgangers in de afgelopen jaren meer toegenomen dan verwacht.

Ook het in- en uitstappen bij de haltes kost meer tijd dan voorzien. Ten slotte zorgt ook de later toegevoegde aansluiting van het Prinses Máxima Centrum voor extra oponthoud.

Organisatie overweegt twee extra tramstellen aan te schaffen

De impact voor reizigers is niet direct heel groot, maar de situatie zorgt achter de schermen wel voor flinke problemen. Er zijn bij een reistijd van achttien minuten namelijk twee tramstellen extra nodig om een dienstregeling te maken voor zestien keer per uur per richting. De projectorganisatie overweegt om deze nieuwe tramstellen aan te schaffen.

Een andere optie om de reistijd te verminderen is om kruisingen te verbouwen of verkeerslichten anders in te stellen. Ook is het wellicht nog mogelijk om het in- en uitstappen sneller te laten gebeuren. De opties worden onderzocht en zullen later dit jaar gepresenteerd worden.