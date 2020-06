Bibliotheek Utrecht gaat in de locatie aan de Neude een aantal activiteiten organiseren rond de actuele gebeurtenissen van Black Lives Matter en Keti Koti. Zo komt er een kindervoorstelling, een gespreksavond en een masterclass over racisme.

In de masterclass gaat Chanel Lodik dieper in op wat racisme is en wat mensen hiertegen kunnen doen. De afgelopen jaren heeft zij zich onder meer via sociale media ingezet voor verschillende maatschappelijke onderwerpen zoals seksisme, gelijkwaardig ouderschap en racisme. Met haar platform 'Meer kleur in de media' werkt ze aan meer diversiteit in de media.

Ook wordt de VPRO Tegenlicht-documentaire Black Lives Matter uit 2016 gedraaid. Na afloop gaat gespreksleider Sayonara Stutgard in gesprek met Leroy Lucas, voorzitter van het Keti Koti comité, cultuurhistoricus Nancy Jouwe en Trouw-columnist Babah Tarawally.

Voor kinderen is er een muzikale voorstelling over de spin Anansi. Het diertje speelt de hoofdrol in talloze verhalen over de hele wereld die onder meer te maken hebben met slavernij.

De activiteiten worden georganiseerd in juni en juli.