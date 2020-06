De gemeente Utrecht gaat voor meer openbare toiletten zorgen. Vanwege de coronacrisis waren veel openbare toiletten in Utrecht gesloten. Inmiddels zijn de voorzieningen in de openbare ruimte weer geopend, maar volgens de gemeente is het aanbod op sommige plekken nog steeds te beperkt.

Zo laat wethouder Kees Diepeveen (Openbare ruimte) weten dat het in bijvoorbeeld de horeca voor niet-klanten nog steeds lastig is om gebruik te maken van een toilet. "Dit terwijl het wel drukker wordt op straat."

VVD en D66 wezen erop dat dit vervelend is voor iedereen die de stad bezoekt of een rondje gaat fietsen, maar voor mensen met een aandoening problematisch kan zijn. Voor hen is het nog belangrijker om een toilet in de buurt te hebben dan voor anderen.

De wethouder erkent het probleem en zegt dat de gemeente is begonnen met het in kaart brengen van plekken waar aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook zijn in de afgelopen week extra toiletten geplaatst bij Paardenveld en blijven de UriLiften op het Janskerkhof permanent beschikbaar.

"Naast het plaatsen van deze tijdelijke oplossingen onderzoeken we of we voor langere tijd op meerdere locaties voorzieningen kunnen realiseren. We kijken ook of we de realisatie van de al geplande publieke toiletten, zoals in Park Lepelenburg, het Griftpark en het Wilhelminapark kunnen versnellen."

Diepeveen heeft toegezegd de informatie in de app HogeNood bij te werken, zodat die actuele informatie biedt.