Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdagavond in het Anatomiegebouw in Utrecht het eerste exemplaar van het boek van Arjan den Boer in ontvangst genomen. Volgens Van Zanen is Vergeten Gebouwen in Utrecht niet zomaar een boek.

In het boek beschrijft Den Boer bijzondere gebouwen waar iedereen zomaar aan voorbij loopt of fietst. Het zijn niet de bekende monumenten van de stad, maar de panden waarvan bijna niemand het verhaal kent.

Van Zanen noemde het een grote eer om het eerst exemplaar in ontvangst te mogen nemen. Hij zei dat mensen naar Utrecht komen om bijvoorbeeld de Domtoren en het Rietveld Schröderhuis te bezoeken, maar vaak zonder het te weten verborgen pareltjes in de stad passeren.

"Verborgen en vergeten schatten, die misschien minstens zo bijzonder zijn. Omdat ze een bijzondere geschiedenis hebben. Omdat ze er zo bijzonder uitzien. Omdat ze een bijzondere functie hadden. Met jouw boek komen de verhalen over kerken, scholen, woonhuizen, winkels en kantoren weer tot leven", zei Van Zanen tegen Den Boer.

"Jouw serie over vergeten gebouwen schreeuwde om een boek, boordevol informatie, de aardigste weetjes en natuurlijk veel mooie fotografie. Een gelukkig is dat document er nu ook", aldus de burgemeester.

Het boek Vergeten Gebouwen in Utrecht is vanaf dit weekend te koop.