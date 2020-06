De Utrechtse wethouder Kees Diepeveen noemt de eerste prijzen van de woningen in de Merwedekanaalzone een dure les. Hij geeft toe dat er in de plannen niet goed genoeg gestuurd is door de gemeente Utrecht.

De hoge woningprijzen in het deel van de nieuwe Merwedekanaalzone riepen afgelopen week veel reacties op. De wethouder geeft ook toe geschrokken te zijn van de prijzen. "We hebben gemerkt dat er veel commotie is. Ik begrijp ook dat iedereen hiervan schrikt, wij zijn er eerlijk gezegd zelf ook van geschrokken."

Diepeveen zegt dat er bij plannen in het verleden beperkt door de gemeente is gestuurd. "Er is gestuurd op aantallen, er is gestuurd op een variatie in het aantal vierkante meters en er is gestuurd op 20 procent sociaal, maar er is niet specifiek gestuurd op starterswoningen."

De wethouder geeft wel aan dat in eerste instantie het idee bestond dat de kleine appartementen betaalbaar zouden zijn voor starters. "Maar daar is geen specifieke afspraak over gemaakt of sturing aan gegeven, zodat we nu zien dat als gevolg van marktprijsontwikkelingen er geen sprake meer is van starterswoningen. Dat moet voor ons allemaal een dure les zijn om daar beter op te letten in de toekomst."

De gemeente en ontwikkelaar BPD voeren momenteel gesprekken om meer betaalbare woningen in de Merwedekanaalzone te bouwen. "We willen dat percentage verdubbelen van 20 naar 40 procent", aldus Diepeveen, die wil dat er 220 sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat zijn er 7,5 procent meer dan in het eerdere plan. Daarnaast moeten er honderd middenhuurwoningen komen. Dit segment ontbrak eerder.

In de Merwedekanaalzone in Utrecht komen duizenden nieuwe woningen. In het gebied De Nieuwe Defensie komen zeshonderd woningen. De prijzen die deze week bekend werden gemaakt varieerden van 371.000 euro tot 1.400.000 euro.