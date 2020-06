Utrechters zijn tijdens de lockdown niet minder drugs gaan gebruiken. Dat blijkt woensdag uit metingen van wateronderzoeksinstituut KWR. In Amsterdam daalde het drugsgebruik wel.

Van 18 tot en met 24 maart onderzocht het KWR het rioolwater van Utrecht, Amsterdam en de regio Eindhoven op drugs. Uit het onderzoek is gebleken dat Utrechters gemiddeld evenveel drugs gebruikten als dezelfde periode in 2019.

In het rioolwater werd onder meer gezocht naar cocaïne, amfetamine, XTC, crystal meth en cannabis. Cocaïne-, MDMA- en cannabisgebruik is nagenoeg evenveel gebruikt. Het amfetaminegebruik is zelfs gestegen. Het gebruik van crystal meth is iets gedaald.