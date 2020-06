De politie heeft maandag een achttienjarige Utrechter aangehouden die bij de alarmcentrale een valse melding deed van een dreiging met een vuurwapen op de Amsterdamsestraatweg.

Agenten hebben een "indringend gesprek" gevoerd met de man. Daarna is afgezien van een strafrechtelijk vervolg.

De alarmcentrale kreeg maandag rond 16.05 uur een melding dat er vanuit een auto op de Amsterdamsestraatweg in de Utrechtse wijk Zuilen zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De agenten kwamen de vermeende bedreiger snel op het spoor en dwongen het voertuig van de verdachte tot stilstand door hun dienstwagen ervoor te parkeren.

De dienders richtten daarop hun vuurwapen op de verdachte. De man gaf zich snel over aan de agenten en kon in de boeien worden geslagen. Hij bleek een balletjespistool in zijn auto te hebben.

Aan de hand van de telefoon van de verdachte werd later vastgesteld dat hij zelf de melding had gemaakt. Het motief voor de valse melding is niet bekend.