De gemeente Utrecht gaat Utrechtse huishoudens met schulden eerder benaderen. Een proef in de wijk Ondiep wordt na de zomer op de hele stad toegepast, zo meldt het stadsbestuur dinsdag.

De gemeente wil hiermee voorkomen dat inwoners te laat aan de bel trekken, waardoor geldproblemen onnodig hoog oplopen.

Woningcorporaties in Ondiep gaan sinds 2018 met het buurtteam langs bij huurders met een betalingsachterstand. Volgens de gemeente blijkt dan vaak dat er al meerdere schulden zijn. Van de huishoudens die op deze manier zijn benaderd was 86 procent nog niet bekend bij de afdeling schulddienstverlening.

Volgens verantwoordelijk wethouder Linda Voortman is het onvermijdelijk dat de schuldproblematiek als gevolg van de coronacrisis de komende jaren toeneemt. "Het begint vaak met een betalingsachterstand, maar loopt al snel op tot een hoge schuld. Zonder hulp of ondersteuning is het erg moeilijk om uit deze schulden te komen. We willen mensen, juist in deze tijd, snel kunnen helpen."