Een veertigjarige man uit Drunen moet zich verplicht laten opnemen in een inrichting voor stelselmatige daders voor de maximale duur van twee jaar, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland dinsdag bepaald. De man krijgt de ISD-maatregel voor het mishandelen van een vrouw en het beledigen van twee buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) op Utrecht Centraal.

Het incident vond plaats op 23 maart van dit jaar. De man sloeg zonder aanleiding een vrouw in haar gezicht in een trein. De geschrokken vrouw stapte uit op Utrecht Centraal en alarmeerde daar twee boa's. Ze wees daarbij naar de verdachte. Toen de boa's de verdachte wilden aanhouden en overdragen aan de politie, schold hij hen uit.

"De verdachte is eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Daarnaast heeft hij niet meegewerkt aan het traject van de reclassering, waardoor er weinig zicht is op de huidige leef- en woonomstandigheden van de verdachte. De rechtbank is met de officier van justitie eens dat de ISD-maatregel in dit geval passend is", zo luidt de uitspraak van de rechtbank.

De rechtbank heeft ook bepaald dat de verdachte een schadevergoeding moet betalen aan de twee betrokken boa's.