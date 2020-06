Stichting Art Utrecht blijft wegens succes langer in het voormalige pand van Broese aan de Stadhuisbrug. In eerste instantie zou de galerie alleen afgelopen weekend de deuren openen, maar nu komen daar nog twee weekenden bij.

Stichting Art Utrecht is een samenwerking van galeries in de stad en opgericht om de zichtbaarheid van beeldende kunst te vergroten. In het voormalige pand van Broese zijn de boekenkasten momenteel gevuld met kunst. Afgelopen weekend kwamen zo'n zestienhonderd mensen de creaties bekijken.

Nu is besloten om daar nog twee weekenden aan vast te plakken. Op 20-21 juni en 27-28 juni gaan de deuren weer open van Art Utrecht. Op de begane grond zijn werken te zien van verschillende galeries en kunstruimten.

In de kelder zijn creaties van beeldend kunstenaars uit de stad en provincie te zien. Ook in de etalage van het pand zijn verschillende werken te aanschouwen. Art Utrecht is te bezoeken tussen 12.00 uur en 18.00 uur.