Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft maandagmiddag de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) bezocht. De bewindsvrouw bezocht de HKU omdat de onderwijsinstelling vanaf maandag weer deels onderwijs op locatie mag geven.

De HKU is net als veel andere onderwijsinstellingen in het land vanaf maandag weer geopend. Wel is de school maar voor een beperkt aantal studenten open en moeten mensen zich in het gebouw aan de coronamaatregelen houden.

Van Engelshoven sprak met studenten van de school over de opstart van het onderwijs. "We moeten opnieuw gaan ontdekken wat wel kan, en wat voorlopig niet kan. Het is een uitdaging, wellicht moeten we meer in de buitenruimte gaan doen", aldus de minister.

Ze bezocht maandag ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het ROC in Amersfoort. De minister heeft tijdens haar bezoek in Leiden toegezegd dat studenten die studievertraging oplopen door de coronacrisis, financieel geholpen zullen worden.

